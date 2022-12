Portugal : Schwere Regenfälle fordern in Lissabon ein Todesopfer – «Alles ist voller Matsch»

Bei heftigen Überschwemmungen in Lissabon ist eine Frau getötet worden. Die Zivilschutzbehörde rief Bewohner auf, zu Hause zu bleiben.

Massive Regenfälle überfluteten weite Teile der portugiesischen Hauptstadt Lissabon und forderten ein Todesopfer, das in einem Keller ertrank.

In einem überfluteten Keller ist eine Person ertrunken.

Extreme Regenfälle haben in mehreren Vierteln der portugiesischen Hauptstadt zu Überschwemmungen geführt.

Bei Überschwemmungen in der Region Lissabon ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der portugiesischen Zivilschutzbehörden befand sich das etwa 55-jährige Opfer in einem Keller, der überflutet wurde. Der Kommandeur des Zivilschutzes, André Fernandes, rief die Bevölkerung auf, bei heftigen Regenfällen zu Hause zu bleiben.