Wahlschlappe : Schwere Regierungskrise erschüttert Argentinien

An der Spitze des südamerikanischen Landes ist ein Machtkampf entbrannt: Vize-Präsidentin Cristina Kirchner macht Staatschef Alberto Fernández happige Vorwürfe.

Vor dem Hintergrund der Wirtschaftsmisere in Argentinien ist an der Spitze des südamerikanischen Landes ein Machtkampf entbrannt: Vize-Präsidentin Cristina Kirchner warf Staatschef Alberto Fernández am Donnerstag in einem offenen Brief eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik vor und forderte ihn zur Kabinettsumbildung auf. Anlass für Kirchners Brandbrief war das schwache Abschneiden der Regierungsparteien der Mitte-Links-Koalition bei Vorwahlen am vergangenen Wochenende.