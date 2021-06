Schwere Sicherheitslücke in Google Chrome entdeckt

Nutzt du Chrome? Die meisten werden diese Frage wohl mit einem «Ja» beantworten – denn Googles Chrome ist der meistgenutzte Browser der Welt. Mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent ist kein anderer Browser so beliebt, um im Internet zu surfen. Doch wann hast du die Software zum letzten Mal aktualisiert? Am besten lautet die Antwort auf diese Frage «vor wenigen Minuten». Denn in Chrome gibt es derzeit gleich mehrere Sicherheitslücken.