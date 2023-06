Kärnten wird von schweren Unwettern getroffen

Das Bundesland Kärnten ist in der Nacht auf Donnerstag von kräftigen Unwettern heimgesucht worden – es gibt mehrere Überschwemmungen, Sturmböen haben Bäume umgerissen und riesige Hagel-Körner haben Schäden an Häusern und Strassen angerichtet. Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz, wie heute.at schreibt.

Tennisball grosse Hagelkörner

Die Hagelkörner waren dabei vereinzelt so gross wie Tennisbälle und haben noch am Mittwochabend laut Ö1-Frühjournal den Verkehr auf der B100 Drautalstrasse zum Stillstand gebracht. Durch die Sturmböen seien zudem im Verlauf der Drautalstrasse in Richtung Spittal mehrere Bäume entwurzelt worden.