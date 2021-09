Covid-19 – Fast doppelt soviel schwere Verläufe bei Rauchenden wie bei Nichtrauchenden

So lief die Studie ab

Für die neue Analyse werteten die britischen Forschenden mit zwei verschiedenen Methoden Daten und Befragungen aus der Medizindatenbank UK Biobank sowie Daten von Public Health England und andere Gesundheitswerte beziehungsweise Totenscheine aus. Insgesamt flossen Daten zu rund 280’000 Personen in die Untersuchung ein. Um Störfaktoren auszuschliessen, haben Clift und sein Team ein statistisches Verfahren angewendet, bei dem Personen nicht anhand des Faktors Raucher/Nichtraucher in Vergleichsgruppen eingeteilt werden, sondern auf genetischer Basis – in diesem Fall etwa anhand ihrer genetisch bestimmten Neigung zu starkem Rauchen. Clift und sein Team geben einschränkend zu bedenken, dass es bei beobachtenden Studien zu Verzerrungen kommen kann.