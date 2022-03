Bulgarischer Ex-Präsident : Schwere Vorwürfe an die Justiz nach Freilassung von Ex-Staatschef Borissow

Nach nur 24 Stunden in Haft ist der der Korruption beschuldigte frühere bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow (62) wieder freigelassen worden. Präsident Petkow wettert gegen die Justiz, sie unterdrücke Beweise.

«Unzureichende Beweise»

Borissow war am Donnerstagabend gemeinsam mit Ex-Finanzminister Wladislaw Goranow und seiner früheren Medienberaterin Sewdalina Arnaudowa festgenommen, aber rund 24 Stunden später wieder freigelassen worden, ohne das Vorwürfe gegen einen von ihnen erhoben worden wären. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gebe keine ausreichenden Beweise, um sie festzuhalten. So verliess der Ex-Präsident Medienberichten zufolge am Freitagabend den Polizeiposten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Auch Goranow und Arnaudowa wurden wieder freigelassen.