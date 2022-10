Missbrauch : Schwere Vorwürfe gegen Basler Ballettschule

Sie seien gedemütigt worden, Lehrer hätten sich ihnen gegenüber anzüglich verhalten, viele Schülerinnen hätten keine Menstruation mehr bekommen: Die Vorwürfe, die ehemalige Schülerinnen und Schüler der Ballettschule Theater Basel (BTB) in der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) äussern, haben es in sich. «Man brach uns und alle schauten zu», sagt eine der Betroffenen, die nicht mehr an der Schule ist. Viele würden noch heute unter Essstörungen und Panikattacken leiden und Antidepressiva zu sich nehmen.