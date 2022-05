Amoklauf in Texas : Video zeigt, wie Eltern Beamte umsonst zum Eingreifen aufforderten

Am Dienstag ereignete sich in Uvalde in Texas eines der schlimmsten Schulmassaker der vergangenen Jahre in den USA, 21 Menschen starben. Nun erheben Eltern der getöteten Kinder und Augenzeugen schwere Vorwürfe gegen die Polizei.