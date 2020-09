Mobbing und Sexismus?Schwere Vorwürfe gegen Schweizerische Nationalbank

Sie kümmert sich um den Druck von Bargeld, die Preisstabilität in der Schweiz und verwaltet 950 Milliarden Franken Volksvermögen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist das mächtigste Finanzinstitut der Schweiz. Sie ist mit der Überwachung der Stabilität des Schweizer Finanzsystems betraut. Sie ist für die Gewährleistung der Bargeldversorgung, also für den Druck und die Prägung von Schweizer Franken zuständig. Sie kümmert sich um die Aufrechterhaltung der Preisstabilität. Und sie verwaltet rund 950 Milliarden Franken an Volksvermögen.

Doch nun wurden Vorwürfe gegen die SNB publik. Am Donnerstag publizierte das Magazin « Republik » einen Artikel, in dem über ein Dutzend Frauen von Lohndiskriminierung, Mobbing, autoritärer Führungsstil und Sexismus berichten.

Die «Republik» und ihre Gesprächspartnerinnen berufen sich auf E-Mails, Gesprächsprotokolle und Lohnabrechnungen, die dem Magazin vorliegen sollen. Probleme, die angesprochen werden: Acht von zehn der höchsten Führungsposten sind von Männern besetzt, Frauen würden bei Beförderungen systematisch benachteiligt. An der jährlichen Forschungskonferenz kämen Frauen praktisch nicht zu Wort.

SNB weist Vorwürfe zurück

Zeuginnen berichten von einer fragwürdigen Rekrutierungspraxis, unzulässigen Fragen in Bewerbungsgesprächen, zu Politik, aktuellem Lohn und familiärem Status. Wer Teilzeit arbeite, werde nicht mehr ernst genommen. Zudem kämen Sexismus und Mobbing oft vor, wobei Opfer oft nicht ernst genommen würden. Dazu komme die Lohndiskriminierung von Frauen.

Weil die internen Prozesse nicht effektiv seien, bliebe vielen der Diskriminierten nur der Gang an die Öffentlichkeit. Im mittleren Management, so heisst es, gebe es inzwischen Führungspersonen, die Missstände bekämpften. Gegenüber der «Republik» gab die Schweizerische Nationalbank an, es gebe anonymisierte Verfahren um Mobbing und Sexismus zu melden. Auch gelte das Prinzip der Lohngleichheit «uneingeschränkt». Die beschriebenen Vorwürfe würden sich nicht mit dem Kenntnisstand der SNB decken: «Wir weisen diese entschieden zurück.»