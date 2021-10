Ortszentrum gesperrt – Schwerer Autounfall mit 5 Beteiligten beim Hotel Bären in Ins BE

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Ins BE ein schwerer Unfall. Gemäss Polizeireporter Arthur Sieber prallte ein Personenwagen in die Mauer des Hotels Bären. Die Feuerwehr habe eingeklemmte Überlebende mit Schneideisen befreien müssen. Die Verletzten seien mit Helikoptern und mehreren Ambulanzen in Spitäler gebracht worden.