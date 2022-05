Zürich: Schwerer Blechschaden nach Tram-Kollision am Bahnhof Enge

In der Nähe des Bahnhof Enge in Zürich ist am Samstagabend ein Tram mit einem roten Smart kollidiert. «Zum Glück ist niemandem etwas passiert», schreibt ein News-Scout, der den Unfall vor Ort miterlebt hat. Der Personenwagen wurde jedoch schwer beschädigt. Der Unfall geschah um kurz vor 22 Uhr auf der Seestrasse. «Wahrscheinlich ist der Smart in der Kurve zu schnell gefahren und hat nicht auf das Tram geachtet», berichtet der News-Scout. Der Tram-Chauffeur war daraufhin zu einer Vollbremsung gezwungen, konnte die Kollision jedoch nicht verhindern.