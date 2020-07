Val d’Anniviers VS

Gleitschirmpilot (33) stirbt nach Absturz

Bei einem Gleitschirmabsturz im Wallis verunglückte ein 33-jähriger Schweizer am Samstag schwer. Er verstarb einen Tag nach dem Unfall im Spital.

Ein 33-jähriger Schweizer kam am 18. Juli 2020 bei einem Gleitschirmunfall im Wallis ums Leben.

Am Samstag ereignete sich gegen 18 Uhr im Kanton Wallis ein Gleitschirmunfall. Der Pilot befand sich auf einem Flug in der Region Val d’Anniviers. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über den Gleitschirm und stürzte im Gebiet des Hotels Weisshorn in steiniges Gelände ab.