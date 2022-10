220 Stellen betroffen: British American Tobacco schliesst Fabrik im Jura nach über 200 Jahren

British American Tobacco löst seinen Standort im jurassischen Boncourt auf. Die am Donnerstag bekannt gewordene Ankündigung des Rückzugs des Tabakunternehmens «löste bei der jurassischen Regierung angesichts der historischen Bedeutung des Unternehmens für den Kanton Überraschung und Enttäuschung aus», teilte der Kanton am Donnerstag in einem Communiqué mit. Das Unternehmen beschäftigt im Kanton mehr als 360 Personen, 220 der Stellen befinden sich in Boncourt. Die Hälfte der dort Beschäftigten sind gemäss Angaben des Kantons Grenzgänger.