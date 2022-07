Brunnen SZ : Auto stürzt von der Axenstrasse in den See – Polizeitaucher sind im Einsatz

Am Wolfsprung in der Gemeinde Brunnen hat ein Fahrzeug die Leitplanke durchbrochen und ist in den See gestürzt. Polizeitaucher sind im Einsatz.

Die Polizei sucht den See ab. 20min/News-Scout

Beim Wolfsprung in der Gemeinde Brunnen ist eine Leitplanke durchbrochen worden. «Wir haben davon Kenntnis, dass ein Auto im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in den See gestürzt ist», sagt Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage von 20 Minuten. Weitere Informationen konnte Grossmann noch nicht machen.



Mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Schwyz, der Seepolizei und der Seerettungsdienstes sind seit 12 Uhr im Einsatz. Das Wasser unterhalb der Unfallstelle wird abgesucht. Ebenso im Einsatz stehen Polizeitaucher.



Das Auto ist laut «Bote der Urschweiz» über die rund 50 Meter hohe Felswand gestürzt und danach im See verschwunden. Ein Helikopter der Rega sei auf dem Auslandschweizerplatz gelandet. Da das Auto noch immer nicht geborgen werden konnte, lässt befürchten, dass es sich in grösserer Tiefe befinden könnte. Nach gut einer Stunde seien Rettungswagen und Rega wieder abgezogen worden.

Gegen 14.30 Uhr, wurde die Axenstrasse wieder in beide Richtungen gesperrt, wie in den aktuellen Meldungen des TCS zu lesen ist. Die Sucharbeiten dauern demnach an.



