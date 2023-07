Tavannes BE: Schwerer Unfall auf A16 – weiterer Mann im Spital verstorben 

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der A16 bei Tavannes zwischen dem Pierre-Pertuis- und dem Sous-le-Mont-Tunnel ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich auf der A16 bei Tavannes ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann verstarb vor Ort und drei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Wie die Berner Kantonspolizei am Dienstagnachmittag mitteilte, ist der schwer verletzte Mann am Freitag im Spital seinen Verletzungen erlegen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 63-jährigen Schweizer, der im Kanton Basel-Landschaft wohnhaft war.