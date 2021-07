Egerkingen SO - Schwerer Unfall auf A2 – 1 Todesopfer, Familie mit Kindern im Spital

Auf der Autobahn bei Egerkingen SO kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall.

Auf der A2 Basel in Richtung Luzern kam es am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr bei Egerkingen SO zu einem schweren Unfall, wie ein News-Scout meldet. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten einen Einsatz. «Bei den Unfallfahrzeugen handelt es sich um einen Kleinwagen und einen Kombi», sagt ein Sprecher der Kapo. Der Lenker des Kleinwagens verstarb noch an der Unfallstelle.