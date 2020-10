Zwischen Seen und Brunnen SZ ereignete sich ein schwerer Unfall.

Auf der A4 zwischen Seewen und Brunnen SZ ereignete sich am Sonntag ein schwerer Unfall. Dies berichtet der «Bote der Urschweiz». Es dürfte mehrere Verletzte gegeben haben, wobei klare Angaben noch fehlen . Die Strecke ist in Richtung Süden gesperrt. Wegen des Unfalles bildete sich ein Rückstau, der Verkehr in Seewen wird umgeleitet. Kantonspolizei und Rettungskräfte sind vor Ort.