vor 38min

Wattwil

Schwerer Unfall fordert sieben Verletzte

Am Sonntagnachmittag ist es in Wattwil zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Sieben Personen wurden teils schwer verletzt. Drei Autos waren in eine Frontalkollision verwickelt. Die Strasse blieb stundenlang gesperrt.

von Michel Eggimann

1 / 1 In Wattwil kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten und drei involvierten Autos. Kapo SG

Darum gehts In Wattwil ist es am Sonntagnachmittag zu einer heftigen Frontalkollision gekommen.

In den Unfall waren drei Autos involviert.

Sieben Personen wurden teils schwer verletzt.

Die Rega war mit zwei Helikoptern im Einsatz.

Die betroffene Strasse musste stundenlang gesperrt werden.

Auf der Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel in Wattwil passierte am Sonntagnachmittag, kurz nach 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei St. Gallen entsprechende Berichte gegenüber 20 Minuten bestätigt, gab es bei dem Unfall mehrere Verletzte. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt: «Sieben Personen wurden bei einer Frontalkollision mit drei involvierten Autos teils schwer verletzt.» Einige Personen seien in den Autos eingeklemmt gewesen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Neben der Polizei, der Ambulanz und der Feuerwehr war auch die Rega mit zwei Helikoptern im Einsatz. Kurz vor 16 Uhr hiess es, die Strasse bleibt bis auf Weiteres noch gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!

Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.