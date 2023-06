Beringen SH: Schwerer Verkehrsunfall – drei Helikopter und vier Ambulanzen im Einsatz

In Beringen SH stand am Sonntagabend ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz.

Am Sonntagabend ist es in Beringen SH offenbar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. News-Scout-Bilder zeigen die Unfallstelle, an der zwei Fahrzeuge frontal kollidiert sein sollen. «Die Rettungskräfte waren mit drei Helikoptern und vier Krankenwagen im Einsatz», so ein News-Scout. Es seien ein Personenwagen und ein anderes Auto mit einem angehängten Wohnwagen zusammengestossen.