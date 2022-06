Deutschland : Schwerer Verkehrsunfall fordert 3 Tote und 18 Verletzte

In der Nacht auf Freitag ereignete sich auf der A14 in Deutschland bei Halle ein schwerer Verkehrsunfall. Die Autobahn war komplett gesperrt, ein Grossaufgebot befand sich im Einsatz.

In den Unfall war ein Kleinbus einer Amateur-Fussballmannschaft verwickelt. (Symbolbild)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle-Trotha in Sachsen-Anhalt sind mindestens drei Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Der Zusammenstoss mehrerer Fahrzeuge ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Dresden. Die Unfallstelle wurde voll gesperrt. Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz.