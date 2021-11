Kanton Freiburg – Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Givisiez bei Freiburg ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt, ist ein Mann mit seinem LKW in fünf vor ihm fahrenden Autos kollidiert. Für einen dieser Fahrer, einen 77-jährigen Mann, kam jede Hilfe zu spät, Sanitäter konnten nur noch den Tod feststellen.