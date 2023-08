Ein 53-jähriger Töfffahrer ist am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Klausenpassstrasse, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag schrieb.

Der Motorradfahrer war vom Urnerboden in Richtung Linthal unterwegs, als er in einer Kurve in ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug krachte. Für den Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.