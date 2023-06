Beringen SH: Frontalkollision fordert acht Verletzte

In Beringen im Kanton Schaffhausen hat sich am Sonntagabend ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet.

Am Sonntagabend um ca. 17.45 Uhr ist es in Beringen SH zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Ein Personenwagen mit einem angehängten Wohnwagen sei vom Engekreisel her in Richtung Guntmadingen unterwegs gewesen. Kurz nach dem Engekreisel sei dann das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidiert.