Genf: Schwerer Verkehrsunfall in Genf – Lenkerin (23) und Beifahrer (24) tot

Am Sonntagmorgen gegen 9.50 Uhr ist es in Genf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das verunfallte Fahrzeug war auf der A1 in Richtung Genf unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto in einer Linkskurve ins Schleudern. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Insassen feststellen.