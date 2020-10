St. Gallen-Altenrhein«Schwerer Vorfall» – Helikopter und Cessna kreuzen sich in Luft nur knapp

Rund sechs Kilometer westlich des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein kam es im März 2019 in der Luft zu einem «schweren Vorfall», wie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in einem summarischen Bericht schreibt. Nun hat die Sust die Untersuchungen zum Vorfall abgeschlossen. Involviert waren ein Flugzeug aus Deutschland und ein Helikopter, der vom Flugplatz aus startete. Im Flugzeug waren laut dem Bericht zwei Besatzungsmitglieder und drei Passagiere. Es handelte sich um einen Geschäftsflug. Im Helikopter machte ein Pilot aus der Schweiz einen Sichtungsflug.

Entfernung von rund 200 Metern

Die Besatzung der Cessna im Anflug sei über den Helikopter informiert worden. Auch darüber, dass dieser südlich der Pistenachse bleiben würde. Doch plötzlich habe die Besatzung eine Warnung bekommen und kurz darauf den Helikopter nahe am Flugzeug entdeckt. Im Bericht heisst es: «Die Besatzung sah den Helikopter in spitzem Winkel hinten rechts in einer geschätzten Entfernung von rund 200 Metern.» Nach einem Ausweichbefehl habe der fliegende Pilot von Hand umgehend einen Sinkflug eingeleitet. Anschliessend konnte das Flugzeug ereignislos in St. Gallen-Altenrhein landen.

Der involvierte Flugverkehrsleiter habe später angeben, er habe den Abflug des Helikopters zuerst visuell, dann auf seinem Bildschirm verfolgt. Er habe den Piloten darauf aufmerksam gemacht, dass dieser sich nicht an seine Anweisungen gehalten habe und das untersucht werde. Weiter heisst es im Bericht der Sust: « Der Helikopterpilot war hingegen der Meinung, er befinde sich südlich der Pistenachse. Wie er später angab, habe er das Flugzeug schon länger in Sicht gehabt. » Er sei sich nicht bewusst gewesen, dass es zu einer Kreuzung in der Luft kommen könnte. « Ebenso sei ihm erst im Nachgang zur gefährlichen Annäherung bewusst geworden, dass in einem solchen Fall von der Standardroute abgewichen werden dürfe », so die Untersuchungsstelle.