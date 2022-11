Indonesien: Schweres Erdbeben fordert über 160 Tote

Java : Schweres Erdbeben erschüttert Indonesien – 162 Tote, 700 Verletzte

In der Hauptstadt Jakarta flüchten Büroangestellte aus schwankenden Hochhäusern ins Freie. Besonders betroffen ist aber die Region Cianjur im Westen Javas.

Laut der US-Erdbebenwarte ereignete sich das Beben in einer Tiefe von nur zehn Kilometern.

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 sind in Indonesien mindestens 162 Menschen ums Leben gekommen. Rund 700 weitere seien nach vorläufigem Stand verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag mit. Sie seien alle in das Krankenhaus von Cianjur im Westen der Insel Java gebracht worden, wo das Epizentrum des Bebens lag.