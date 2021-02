Stärke 7.1 : Schweres Erdbeben erschüttert Japan

Vor der Küste der Provinz Fukushima hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Es soll aber keine Tsunami-Gefahr bestehen. Teile des Landes sind ohne Strom.

Ein schweres Erdbeben hat am späten Samstagabend (Ortszeit) den Nordosten Japans erschüttert. Es gebe keine Gefahr durch einen Tsunami, gab die Wetterbehörde bekannt. Die Erschütterung hatte eine Stärke von 7,1, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Über Schäden oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen. Das Erdbebenzentrum lag vor der Provinz Fukushima in einer Tiefe von 60 Kilometern.

Der öffentliche TV-Sender NHK meldete in einer Live-Sendung verschiedene Gebäudeschäden wie zum Beispiel Wasserrohrbrüche in der Region. Dazu fällt grossflächig der Strom aus. Vereinzelt musste die Sanität und Feuerwehr ausrücken.

Mehr als zehn Verletzte in Fukushima

Nach ersten Berichten in der Nacht wurden mehr als zehn Menschen in Fukushima verletzt. Ein Feuer brach dort aus, wie Kyodo meldete. Der Sender NHK zeigte Bilder von Geschäften, in denen die Waren aus den Regalen fielen. Nach ersten vorläufigen Berichten in der Nacht zum Sonntag zerbarsten vereinzelt Fenster, an alten Plattenbauhäusern fiel der Aussenputz ab. Über weitere grössere Schäden gab es zunächst keine Informationen. Das Erdbebenzentrum lag vor den beiden Provinzen Fukushima und Miyagi im Nordosten in einer Tiefe von 60 Kilometern