Tsunamiwarnung veröffentlicht

Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko

Ein schweres Beben hat den Süden von Mexiko erschüttert. Bisher liegen noch keine Informationen über Schäden vor.

Der Süden von Mexiko ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,5 lag 23 Kilometer südlich der Ortschaft Crucecita im Bundesstaat Oaxaca in einer Tiefe von fünf Kilometern, wie der seismologische Dienst am Dienstag mitteilte. Auch in Mexiko-Stadt war der Erdstoss zu spüren. Zahlreiche Menschen verliessen ihre Häuser und brachten sich in Sicherheit.