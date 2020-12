Am Dienstag kam es in Kroatien zu einem schweren Erdbeben. Bilder in den Sozialen Medien zeigen eingestürzte Gebäude in den Städten Petrinja und Sisak.

Am Montag kam es südlich von Zagreb zu zwei kleineren Erdbeben. Am Dienstag folgte ein starkes Beben mit der Stärke 6,3. In der Epizentralregion gab es zahlreiche eingestürzte Gebäude. Besonders vom Beben betroffen sind die Städte Petrinja und Sisak.

Der Bürgermeister von Petrinja, Darinko Dumbović, sagte, dass die Hälfte der Stadt zerstört wurde. Er bat um dringende Hilfe. Dumbović: «Wir ziehen Leute aus dem Auto, wir wissen nicht, ob wir Tote oder Verwundete haben.» Lokale Medien berichten von apokalyptischen Szenen.

Das Beben war in weiten Teilen Europas zu spüren. Auch im 130 Kilometer entfernten Maribor kam es zu Schäden in Folge des Bebens. Das Atomkraftwerk Krško in Slowenien wurde in Folge des Bebens abgestellt. Dabei soll es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme halten.

Erst im März hatte ein Erdbeben der Stärke 5,4 in Zagreb grosse Schäden angerichtet. Eine Jugendliche war gestorben, mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden.

Mittlerweile hat sich auch der EU-Ratschef Charles Michel zu Wort gemeldet. «Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Arbeitern an vorderster Front. In dieser schwierigen Zeit bietet die Europäische Union den Menschen in Kroatien ihre volle Unterstützung und Hilfe an.»