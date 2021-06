Neue Untersuchungen : Schweres Long Covid ist selten

Zwei grosse Studien zu Langzeitverläufen bei nicht hospitalisierten Patienten liegen nun vor.

Sie zeigen, dass Long Covid zwar weit verbreitet ist, aber wenige nehmen eine Behandlung in Anspruch.

Langzeitfolgen einer Infektion mit Sars-CoV-2 haben oft einen hartnäckigen Verlauf. Bislang war unklar, wie oft und wie stark Infizierte von postakutem Covid betroffen sind. Zwei neue gross angelegte Studien sorgen nun für Klarheit: Nicht wenige Betroffene haben tatsächlich lange Beschwerden, von denen sich viele in drei bis sechs Monaten erholen, wie der Infektiologe Manuel Battegay die Studien im «Tages-Anzeiger» erklärt. Die grosse Mehrheit sei von Long Covid zwar beeinträchtigt, jedoch nicht so stark, dass eine Behandlung in Anspruch genommen werde.