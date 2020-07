Kroatien

Schweres Unwetter setzt Zagreb unter Wasser

Land unter in der kroatischen Hauptstadt: Die Strassen verwandelten sich während eines Unwetter in Flüsse. Der Verkehr kam zum Erliegen.

Ein schweres Unwetter hat die kroatische Hauptstadt Zagreb am Freitagabend unter Wasser gesetzt. Die Wassermassen sorgten für einen völligen Zusammenbruch des Verkehrs in der Stadtmitte, berichtete unter anderem die Zeitung «Jutarnji List». Fussgänger mussten sich im Zentrum durch knietiefes Wasser vorkämpfen, Autos versanken in Unterführungen in den Wassermassen, der Strassenbahnverkehr musste eingestellt werden. In einigen Strassen bildeten sich reissende Flüsse, berichtete das Nachrichtenportal «24sata».