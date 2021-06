2014 hat Felix G. zusammen mit zwei Komplizen einen brutalen Raub in Killwangen bei Spreitenbach verübt. Dabei wurde 13 Mal auf das Opfer Andre R. eingestochen.

Doch dies reicht dem Dominikaner nicht. Felix G. will noch mehr Geld. Sein Anwalt hat gegen das Urteil vom 28. Januar 2021 Berufung beim Obergericht Aargau eingelegt. Sein Opfer Andre R. kann darüber nur den Kopf schütteln.

Andre R.: « Es ist unter aller Sau. Ich habe einige tausend Franken bekommen. Die habe ich in meine neue n Zähne investiert. Die haben sie mir ausgeschlagen. Felix G. hat jetzt 15 Riesen bekommen und will noch einmal 25 mehr. Ich verstehe das nicht. Es wird sicherlich wieder ein halbes Jahr, Jahr länger dauern. Und ich als Opfer muss weiter leiden. »

Das Verarbeiten der Tat fällt ihm bis heute schwer. Seit Jahren befindet er sich in psychiatrischer Behandlung. Nur seine Familie und sein Psychiater können ihm helfen.

Sein Vertrauen in die Schweizer Justiz ist erschüttert. Er will nur noch, dass Felix G. ausgeschafft wird. Und eigentlich sollte Felix G. bald ausgewiesen werden. In einem früheren Bericht bestätigte Regierungsrat Mario Fehr gegenüber 20 Minuten, dass Felix G. rechtskräftig ausgewiesen wurde und die Schweiz zu verlassen hat .