In Wilchingen SH kam es am Dienstag zu einem Tötungsdelikt.

Am Dienstagabend um 22 Uhr ist in Wilchingen SH in einem Einfamilienhaus eine schwerverletzte Frau aufgefunden worden. Sie verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch am Tatort. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes.