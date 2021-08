Nahe Ambri - Schwerverletzter nach Autounfall im Tessin

Wie die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung schreibt, kam es am Samstagabend im nördlichen Kantonsteil zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann sich lebensbedrohende Verletzungen zuzog. Kurz vor 20:30 Uhr war der Mann in einem PW nahe Ambri auf der Kantonsstrasse Richtung Süden unterwegs, als er in die falsche Fahrspur einbog und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidierte. Im Fahrzeug sassen ein 19-jähriger Lenker sowie drei weitere Personen. Der Lenker hat seinen Wohnsitz in Holland. Er sowie die weiteren Personen wurden beim Unfall leicht verletzt.