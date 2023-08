Schwerzenbach ZH: Crash zwischen zwei Velofahrerinnen

Heftige Kollision zwischen zwei Velofahrenden: Wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochmorgen informiert, fuhr eine 92-Jährige kurz nach 17.45 Uhr mit Ihrem Velo auf der Eschenstrasse von Schwerzenbach herkommend in die Fussgänger-/Velounterführung Richtung Flugplatz Dübendorf ein. Zur gleichen Zeit durchfuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Unterführung in entgegengesetzter Richtung.