Riccione (Italien) : Schwestern (15 und 17) werden nach durchtanzter Nacht von Zug getötet

Tragödie in Riccione bei Rimini: Zwei Teenager wollten nach einem Besuch in einem Club am Sonntagmorgen am Bahnhof die Geleise überqueren, als sie von einem Schnellzug erfasst wurden. Die beiden wurden sofort getötet.