Neapel, Italien: Schwestern (17 und 24) mit Säure beworfen – Täter flüchteten auf Töffs

1 / 3 Die Opfer waren in der Nacht zum 30. Mai auf dem Corso Amedeo di Savoia in Neapel unterwegs, als sich ihnen gegen 1.20 Uhr drei Scooter von hinten näherten. Google Streetview Die beiden Frauen, 17 und 24 Jahre alt, wurden im Spital Cardarelli in Neapel eingeliefert. Dieses hat eine Spezialstation für Verbrennungen. Facebook/Ospedale Cardarelli – Pronto soccorso In der Region Kampanien gab es in den vergangenen Jahren mehrere schwerwiegende Fälle von Säureanschlägen. Der bekannteste Fall ist der von Filomena Lamberti: Die damals 56-jährige Frau aus Salerno wurde von ihrem gewalttätigen Ehemann mit Schwefelsäure angegriffen. Facebook/filomenalambertiunaltravita

Darum gehts

Elena und Federica, zwei Schwestern im Alter von 17 und 24 Jahren, wurden in der Nacht auf Montag mit Säure attackiert. Die beiden Frauen waren auf dem Corso Amedeo di Savoia in Neapel unterwegs, nachdem sie einen Abend mit Freunden verbracht hatten, als sich ihnen gegen 1.20 Uhr drei Scooter von hinten näherten. Am Steuer der Roller sassen drei junge Männer, auf den Rücksitzen drei Frauen. Eine von ihnen hielt eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit in den Händen. Sie warf den Inhalt der Flasche auf die beiden Schwestern. Elena und Federica spürten sofort, wie verschiedene Körperteile brannten – sofort war klar, dass die Flüssigkeit hochgradig ätzend war.

Eine Ambulanz brachte die Opfer wenige Minuten nach dem Anschlag ins Spital Cardarelli, wo man auf Verbrennungen spezialisiert ist. Bei der 24-Jährigen wurden Verbrennungen an einer Wange und am rechten Arm festgestellt, die 17-Jährige hat Verbrennungen an der Nase und der rechten Wange. Noch ist unklar, ob die beiden durch das Einwirken der Säure auf ihre Haut bleibende Schäden davontragen werden.

Gab es Streit zwischen der Täterin und einer der Schwestern?

Die italienische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Carabinieri suchen Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um ein Vergeltungsakt handeln. Es soll angeblich einen Streit wegen eines Mannes zwischen der mutmasslichen Täterin und einer der Schwestern gegeben haben, wie «Corriere del Mezzogiorno» berichtet.

In der Region Kampanien gab es in den vergangenen Jahren mehrere schwerwiegende Fälle von Säureanschlägen. Der jüngste Fall geschah während der Weihnachtszeit im letzten Jahr, als in Neapel eine Frau nach einem Streit von einem Balkon aus Säure auf eine 26-Jährige warf. Das Opfer musste wegen Verbrennungen an Brust und Mund im Spital behandelt werden. Vor einigen Jahren hatte eine Gang Jugendlicher in der Ortschaft Licola Säure auf einen 73-jährigen Mann geworfen.