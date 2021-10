Le Mans, Frankreich : Schwestern (5 und 7) lebten tagelang mit toter Mutter in Wohnung

Zwei kleine Mädchen wurden am Mittwoch in ihrer Wohnung neben dem leblosen Körper ihrer Mutter gefunden. Sie werden nun psychologisch betreut.

Zwei kleine Mädchen im Alter von fünf und sieben Jahren haben mehrere Tage allein neben der Leiche ihrer verstorbenen Mutter in einer Wohnung in Frankreich gelebt. Wie die Staatsanwaltschaft in Le Mans am Samstag mitteilte, hatten Polizistinnen und Polizisten die Mädchen und die Leiche bereits am Mittwoch in der Wohnung in der Stadt im Nordwesten Frankreichs gefunden. Die Schule hatte die Polizei alarmiert, nachdem die Mädchen länger unentschuldigt gefehlt hatten.