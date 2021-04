Losentscheid in Neuenburg : Schwestern erhalten bei Wahl für den Grossen Rat exakt gleich viele Stimmen

Bei den Wahlen für den Grossen Rat des Kantons Neuenburg bekamen zwei Schwestern exakt 6753 Stimmen für den letzten Sitz ihrer Liste. Nun musste das Los entscheiden, wer ihn gewinnt.

Die beiden Schwestern Diane und Stéphanie Skartsounis erhielten beide genau 6753 Stimmen bei den Wahlen in den Grossen Rat von Neuenburg. Diane setzte sich schliesslich im Losverfahren durch.

Die beiden Schwestern haben auch in dieselbe Familie geheiratet: Ihre Ehemänner sind Brüder.

In einem Stichentscheid setzte sich die Ältere durch.

Im Rennen um einen Sitz im Grossen Rat erhielten die beiden Schwestern Diane und Stéphanie Skartsounis, die beide für die Grüne Partei angetreten waren, jeweils 6753 Stimmen. Die Gewinnerin musste per Los entschieden werden. Diane Skartsounis (56) hatte mehr Glück und setzte sich gegen ihre zwei Jahre jüngere Schwester Stéphanie durch. Dies berichtet das lokale Newsportal arcinfo.ch .

Die beiden kandidierten bei den Wahlen am vergangenen Sonntag für die Grüne Partei in Val-de-Ruz. Die Pattsituation hatte dazu geführt, dass per Losentscheid entschieden werden musste, wer von den beiden den 19. und letzten Sitz der Grünen im Neuenburger Parlament, das insgesamt aus 100 Abgeordneten besteht, erhält.