Nach EM-Ausscheiden: U-21-Nati löst sich auf

Dieses Tor besiegelt das Viertelfinal-Aus der U-21-Nati. SRF

Darum gehts Die U-21-Nati verliert im EM-Viertelfinal mit 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien.

17 Spieler und Trainer Patrick Rahmen werden die Mannschaft nun verlassen.

Die Schweizer zeigen sich nach der Partie enttäuscht, aber auch stolz.

Mit dem bitteren Ausscheiden im Viertelfinal gegen Spanien endet für die U-21-Nati nicht nur das EM-Turnier, sondern auch eine ganze Ära. Nur sechs der 23 Spieler werden aus Altersgründen im September noch dabei sein, wenn die Schweiz auswärts gegen Finnland in die nächste EM-Quali startet.

«Ich bin gerade ein wenige emotional, weil mir bewusst ist, dass sich dieses tolle Team jetzt auflösen wird», sagt Trainer Patrick Rahmen. «Der Weg, den wir zusammen gegangen sind, war geprägt von toller Arbeit, Vertrauen und Solidarität. Es wäre schön gewesen, wenn wir ihn noch hätten verlängern können.» Genau so wie der Grossteil seiner Spieler wird auch Rahmen im kommenden September nicht mehr mit dabei sein. Der scheidende Nati-Coach wird nach einer kurzen Verschnaufpause seine Arbeit als Trainer des FC Winterthur aufnehmen.

«Für kleine Fehler bestraft worden»

Ähnlich wie bei ihrem Trainer überwiegt auch bei den Nati-Spielern nach dem EM-Ausscheiden eine Mischung zwischen Enttäuschung und Stolz. «Es ist gerade etwas schwierig, meine Gefühlswelt zu beschreiben», findet Julian von Moos, der nach seiner Einwechslung die Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich von Amdouni lieferte. «Wir konnten heute 120 Minuten lang auf Augenhöhe mithalten. Wir haben Moral gezeigt und uns nochmal zurückgekämpft. Vielleicht hat am Ende das letzte bisschen Glück gefehlt», so der Stürmer.

Ardon Jashari ärgert sich dagegen weniger über das fehlende Glück, als über die Ungenauigkeiten vor den beiden Gegentreffern. «In solchen Spielen kommt es auf Details an. Wir sind heute für kleine Fehler bestraft worden», so der Mittelfeldspieler. «Wenn man in einem Viertelfinal steht, will man natürlich nochmal einen einen Schritt weiter machen. Die Enttäuschung ist darum sehr gross.»

Ziel Olympia verpasst

Fabian Rieder war der Meinung, dass wenig zum Einzug in den Halbfinal gefehlt habe. «Wir konnten die Spanier vor Probleme stellten. Auch wenn sie einen Tick besser waren, wären sie sicher zu knacken gewesen», so der YB-Profi. «Das war wahrscheinlich das unser bester Auftritt an diesem Turnier.»

Nach dem Aus im Viertelfinal ist auch klar, dass es für die U-21-Nati an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr nicht zum grossen Wiedersehen kommt. Mit einem Halbfinalanzug hätten die Schweizer das Olympia-Ticket auf sicher gehabt, wenn am Sonntag entweder Frankreich (gegen die Ukraine) oder England (gegen Portugal) ihren Viertelfinal für sich entscheiden. So endet nun nicht nur die gemeinsame Nati-Zeit, sondern auch die «Road to Paris» vorzeitig.