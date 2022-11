Kaltfront bringt 40 Zentimeter Schnee

In Tinizong GR steht der Verkehr wegen eines Unfalls still.

Der milde Oktober weicht dem winterlichen November : In der Nacht auf Freitag hat es in den Bergen kräftig geschneit, wie Bilder zeigen. Flocken gibt es ab 1200 bis 1400 Metern, dazu erreichen die Temperaturen etwa zehn bis zwölf Grad, wie Meteonews meldet.

Schnee und Regen gibt es auch am Samstag. Gegen den Abend sind aber auch sonnige Abschnitte möglich. Die Temperaten bleiben bei zehn Grad. Am Sonntag kann es lokal am Morgen zu Frost kommen – auch im Flachland. Bereits nächste Woche steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Am Montag gibt es 14 Grad und viel Sonnenschein. Im Flachland ist am Morgen aber mit Hochnebel zu rechnen.