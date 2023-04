Nati-Captain Lia Wälti legt überraschende Pause ein 

Lia Wälti ist am Freitagmorgen vorzeitig aus dem Nati-Camp in Freienbach abgereist. «Die Belastungssteuerung und persönliche Gründe sind für den Entscheid ausschlaggebend», schreibt die Nati in einem Statement. Wälti brauche in den kommenden Tagen eine Auszeit, um sich zu erholen und bestmöglich auf die anstehenden, wichtigen Aufgaben im Klub und Nationalteam vorzubereiten.