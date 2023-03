Julian Nagelsmann: So erklärt Bayern München den Rausschmiss

Thomas Tuchel löst Julian Nagelsmann als Coach des FC Bayern ab. Dies bestätigt der deutsche Rekordmeister am Freitagabend – samt Begründung.

Verein bestätigt : Tuchel fix bis 2025 – so erklärt Bayern den Nagelsmann-Rausschmiss

Darum gehts Des FC Bayern München feuert Coach Julian Nagelsmann.

Erste Meldungen gab es am Donnerstagabend.

Die Bestätigung folgte am Freitag.

Der FC Bayern hat das Langzeitprojekt Julian Nagelsmann jäh beendet und für einen echten Kracher auf dem Trainermarkt gesorgt. Der deutsche Fussball-Rekordmeister hat sich am Donnerstagabend von seinem 35-jährigen Coach mit sofortiger Wirkung getrennt.

Am Freitagnachmittag folgte nach langem Warten die Bestätigung des FC Bayern München. Oliver Kahn wird zur Entlassung folgend zitiert: «Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders – trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr – zunehmend seltener gezeigt hat. Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert.»

Hasan Salihamidžić sagt: «Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen.»

Julian Nagelsmann kostete 25 Mio. Franken

Im Juli 2021 hatte Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick seine Arbeit bei den Münchnern aufgenommen und einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der 35-Jährige kam von RB Leipzig und kostete eine Ablöse von rund 25 Millionen Franken.

Er war durchaus erfolgreich – zumindest von den Punkten in der Liga her. Mit 2,19 Punkten hatte er den vierthöchsten Schnitt der Bayern-Trainer-Geschichte. Allerdings: Carlo Ancelotti wurde mit einem noch deutlich höheren Schnitt (2,38) gefeuert.

Im Champions-League-Achtelfinal warf der FC Bayern PSG raus – auch dank Nati-Goalie Yann Sommer. SRF

Thomas Tuchel übernimmt

Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. Der Ex-PSG- und Dortmund-Trainer unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und wird bereits am Montag sein erstes Training abhalten.

Der Name Tuchel kursiert schon seit Jahren an der Säbener Strasse. Der Ex-BVB-Coach wurde bereits im 2018 beim Rekordmeister gehandelt. Damals scheiterte ein Wechsel jedoch, die Münchner entschieden sich am Ende für Niko Kovac.

