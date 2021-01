Was sich am 6. Januar in und um das Washingtoner Kapitol abspielte, war eines der düstersten Kapitel der US-Geschichte.

Während sich viele Sportler unverständlich über die Ausschreitungen äusserten, gab es einen, der in der ersten Reihe mit dabei war. Es handelt sich bei einem der Identifizierten um einen US-Schwimmer. Klete Keller ist mittlerweile 38, krönte sich 2004 in Athen und 2008 in Peking jeweils zum Staffel-Olympiasieger (4x200 Meter Freistil) an der Seite der Legende Michael Phelps.