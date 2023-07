Schwimm-WM: Roman Mityukov gewinnt Bronze

Seit 2019 hatte die Schweiz kein Edelmetall mehr an einer Schwimm-WM geholt. Roman Mityukov beendet diese Durststrecke und schnappt sich an den internationalen Wettkämpfen im japanischen Fukuoka die Bronze-Medaille. Der 22-jährige Genfer startete am Freitagnachmittag über 200 Meter Rücken eher gemächlich in den finalen Durchgang und lag nach 100 Metern bloss auf dem siebten Rang. Dann gab Mityukov aber so richtig Gas und preschte noch aufs Podest vor.