Packt das Problem bei den Wurzeln 31.08.2020, 12:46

also ich weiss nicht was die Umfrage so soll, die meisten Leute können sich das nnicht aussuchen, die Konsumenten sind nicht die, die jeden Deck doppelt und dreifach in Plastik einschweissen und sorry, jeder der in der Schweiz behauptet plastikfrei zu leben macht sich etwas vor. Ich versuche auch keine Wegweftaschen usw. zu nutzen dennoch hat nach wie vor über 50% der Waren eine Plastikverpackung. Eigendlich müsste man eien Plastiksteuer haben die der Produzent nicht abwälzen darf, also Produzenten zwingen weniger Plastik zu verbrauchen.