Oberer Letten - 21-Jähriger springt in Limmat und taucht nicht wieder auf

Ein 21-Jähriger ist am Oberen Letten (Bild) tödlich verunglückt.

Am 13. August hat sich in Zürich ein tödlicher Unfall ereignet, zwischen 18 und 18.20 Uhr.

Am Freitagabend, 13. August, ist ein 21-Jähriger in der Limmat beim Flussbad Oberer Letten in Zürich ums Leben gekommen. Die Stadtpolizei Zürich sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.