Westaustralien : Schwimmer durch Hai-Attacke getötet

2020 zählt in Australien den Statistiken zufolge zu einem der Jahre mit den meisten tödlichen Haiangriffen seit Beginn der Aufzeichnungen. Beim jüngsten Ereignis handelt es sich um den achten Unfall des Jahres.

Ein 55-jähriger Mann ist durch einen Hai-Angriff im Indischen Ozean in Westaustralien getötet worden. Das Opfer wurde am Sonntagmorgen am Cable Beach bei der Küstenstadt Broome aus dem Wasser geborgen und noch dort für tot erklärt, berichteten die Nachrichtenagentur AAP und der Sender ABC. Der Mann war demnach alleine beim Schwimmen, als es zu der Attacke kam.