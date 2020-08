Monthey VS

Schwimmer stirbt am Sonntagmorgen in Walliser Badi

Ein 70-jähriger Waadtländer verlor am Sonntagmorgen im Freibad von Monthey VS sein Leben. Er soll

beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten haben.

Einsatz der Air Glacier in Monthey VS: Im Unterwallis starb am Sonntagmorgen ein Schwimmer.

Dieser Sonntag begann im Schwimmbad in Monthey VS mit einem tragischen Unglück – Ambulanz, Rettungshelikopter, Sanitäter und auch die Polizei rückten ins Unterwalliser Freibad aus: Ein Badegast verlor am Sonntagmorgen in der Unterwalliser Badi im dortigen Schwimmbad sein Leben. Trotz sofortiger Reanimationsversuche sowie der medizinischen Unterstützung eines Notarztes verstarb der Mann noch vor Ort. Beim Verstorbenen handelt es sich laut der Polizei um einen 70-jährigen Waadtländer.