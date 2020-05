Twann BE

Schwimmer tot aus dem Bielersee geborgen

Ein seit vergangener Woche im Bielersee vermisster Schwimmer ist am Montagnachmittag tot aufgefunden worden.

Die Polizei setzte am Montag ein Sonar ein.

Am Bielersee wurde am Montag ein Schwimmer tot geborgen.

Der Schwimmer wurde am Donnerstag irgendwo zwischen Twann und der St. Petersinsel im Bielersee vermisst. Die sofort eingeleitete Suche gestaltete sich in der ersten Phase schwierig, da keine präziseren Angaben zum Ort des Verschwindens vorlagen. Vom Bielerseeufer in Twann bis zur St. Petersinsel dürfte die Luftlinie gegen zwei Kilometer betragen.